Рыбинск, Ярославская область, 11 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в Волжском парке планируется установка колеса обозрения высотой в сорок метров. Об этом сообщает пресс-службе администрации Рыбинска. Аттракцион планирует установить инвестор.

Колесо обозрения

«Очень надеюсь, что планы осуществятся, и первое колесо обозрения установят уже в следующем году. Поможем предпринимателям подобрать земельный участок, проведем необходимые процедуры. Мы заинтересованы в появлении новых мест активности и развлечений в Рыбинске, всегда готовы поддержать креативные идеи и проекты развития», — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Кабинки хотят сделать закрытыми, с отоплением и кондиционерами, поэтому работать колесо сможет весь год. Стоимость проекта оценивается в сумму более сорока миллионов рублей.