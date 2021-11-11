Анкара, , 09:30 — REGNUM Турция готова направить в Польшу технических специалистов для инспекций в рамках миграционного кризиса на белорусско-польской границе. С таким предложением в ходе телефонных переговоров к польскому министру иностранных дел Збигневу Рау обратился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как заявил в беседе с ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, Чавушоглу отверг обвинения в адрес Турции и авиакомпании «Турецкие авиалинии» в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, назвав их несостоятельными.

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«Он также предложил Польше направить технических специалистов, чтобы общественность была проинформирована по этому вопросу надлежащим образом», — добавил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines опровергла информацию, появившуюся в западных СМИ, о том, что она якобы перевозит мигрантов в Белоруссию. В Turkish Airlines отметили, что компания следует всем нормам безопасности и соблюдает международные правила.

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Напомним, в последнее время миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши ещё более обострился. Мигранты из стран Востока и Африки целыми группами предпринимают попытки проникнуть на территорию Польши. Так, в ночь с 9 на 10 ноября две группы численностью несколько десятков человек прорвали заграждение на границе из Белоруссии в Польшу в районе Крынок и Беловежи. В настоящее время они разыскиваются. Часть мигрантов силовикам удалось вернуть.