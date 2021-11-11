Хабаровск, 11 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В жилом многоэтажном доме в городе Советская Гавань Хабаровского края не успели сделать крышу. В регион пришли обильные дожди, которыми затопило 4 и 5 этажи дома, написало ИА «Хабаровский край сегодня».

Tambov.gov.ru Капремонт: основным видом работ в Тамбовской области остается ремонт крыш

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Замену крыши в многоэтажке строители должны были закончить в сентябре. Работы шли по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«Наши сотрудники связались с представителями Фонда капремонта, чтобы узнать — как так получилось, что в квартиры с 5 по 4 этаж течет вода, и какие будут предприняты меры. Нам сообщили, что подрядчика о циклоне за уведомили за неделю, но он почему-то меры не предпринял. В контракте между Фондом и подрядной организацией есть пункт о возмещении ущерба и мы надеемся, что строители исполнят свои обязанности», — отметили в администрации Советской Гавани.

Управляющая компания дома проводит оценку ущерба, нанесённого квартирам на верхних этажах многоэтажки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 8 по 9 ноября в Хабаровский край пришёл циклон с обильными дождями, ветром и снегом.