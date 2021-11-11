Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Работающие предпенсионеры и пенсионеры Петербурга в возрасте старше 60 лет, которые не пройдут обязательную для этой возрастной категории вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстраняться от работы. О датах такого отстранения рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 09.11.2021 № 4, в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда новых категорий граждан, в том числе лиц в возрасте 60 лет и старше и всех хронически больных граждан старше 18 лет. Обязанность проконтролировать вакцинацию работающих граждан этих категорий возложена на работодателей.

«Руководители организаций в срок до 15.12.2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 года — вторым компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021 не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в разъяснении, опубликованном на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

От обязательной вакцинации освобождены граждане, имеющие медицинские противопоказания, при наличии соответствующего медицинского документа, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

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Неработающим лицам 60 лет и старше, уклонившимся т обязательной вакцинации и не получившим QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, пообещали в Роспотребнадзоре.

Напомним, из числа петербуржцев в возрасте старше 60 лет, добровольно прошли вакцинацию от коронавируса более 588 тысяч человек — это составляет только 43% от общего числа подлежащих вакцинации в этой возрастной категории.

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