Пекин, , 09:28 — REGNUM Новейший фильм о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать» продолжал лидировать в прокате на материковой части Китая, показали данные информационной сети China Movie Data за 10 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Джеймс Бонд в горах Цитата из к/ф « 007: Координаты «Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США

25-я часть франшизы о британском супершпионе Джеймсе Бонде, также пятая и последняя для Дэниела Крейга в роли агента «007» завершила день, собрав 6,68 млн юаней (около $1,04 млн). Военный эпический фильм «Битва у Чосинского водохранилища» занял второе место, заработав в среду 4,86 млн юаней за тот же день.

За ним последовала романтическая драма «Любопытная история мистера Го», которая на шестой день показа собрала около 2,12 млн юаней.