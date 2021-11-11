Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор бывшему председателю правления «БайкалБанка». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, его обвиняли в хищении имущества вкладчика.

Золото Nnm.me

По данным следствия, в июне 2015 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия, распорядился 78,3 кг золота, который лежал на обезличенном металлическом счёте вкладчика.

«Похищенное имущество, конвертированное в денежные средства, переведено на счет подконтрольной руководителю банка коммерческой организации и впоследствии направлено на погашение просроченной задолженности заёмщиков, улучшение нормативных показателей банка. Ущерб от преступления составил 162 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате суд признал экс-банкира виновным, приговорив его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, «БайкалБанк» решением Арбитражного суда Бурятии был признан банкротом в октябре 2016 года. Этому предшествовало лишение финансовой организации лицензии в августе того же года.

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