Варшава, 11 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. 11 ноября Польша отмечает 103-ю годовщину восстановления своей независимости. По этому случаю по всей стране проходят праздничные и памятные мероприятия. Всего — более 100 мероприятий по всей республике. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Мероприятия пройдут во всех крупных городах республики в формах выставок, концертов, игр на открытом воздухе, семинаров и исторических дебатов.

Одним из самых главных событий этого дня станет совместное исполнение гимна республики. Организаторы мероприятия призывали всех этнических поляков Польши и зарубежья в полдень по центральноевропейскому времени исполнить гимн Польши, где бы они не находились.

День независимости Польши отмечается именно в этот день в честь возобновления польской государственности 11 ноября 1918 года. До этого с конца 18 века республика не существовала, ее территория находилась во владениях России, Австро-Венгрии и Пруссии.