Сеул, 11 ноября 2021, 09:28 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у десяти военнослужащих, включая представителей подразделения при министерстве, сухопутных войск и морской пехоты.
Известно, что девять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 400.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2105.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2520 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 388 351.
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