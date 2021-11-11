Москва, , 13:23 — REGNUM Риторика о братских отношениях между народами в статье Сергея Лаврова — рудимент советской эпохи. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Сергей Лавров МИД России

«Рассуждения про «братские народы» — это дань советской политкорректности», — заявил эксперт.

«Нами продолжают руководить люди, воспитанные в СССР. Это наложило на их мышление определенный отпечаток», — пояснил Александров.

«Хотя мир очень сильно изменился, они продолжают воспроизводить многие стереотипы советской эпохи», — отметил эксперт.

«Избавиться от этих стереотипов можно будет только после того, как к управлению страной придет поколение рожденных после СССР. Надеюсь, что это новое поколение будет мыслить в категориях русской национальной повестки», — заключил политолог.

Напомним, что в одном из российских изданий вышла статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которой он писал о том, что братские народы России и Казахстана связывают многовековая история взаимоотношений.