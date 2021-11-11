Уфа, , 09:26 — REGNUM 210 миллионов рублей предложили выделить на станции мониторинга загрязнения атмосферы в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Трубы Алексей Печенкин, krskstate.ru

Сообщается, что данный вопрос был поднят на обсуждении проекта закона о бюджете Башкирии на 2022 год с минфином региона на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Заместитель председателя госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов предложил предусмотреть средства на развитие систем автоматизированного контроля состояния воздуха.

По его словам, для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Стерлитамаке, Уфе, Салавате и Сибае нужно минимум семь станций, стоимость каждой из которых составит порядка 30 миллионов рублей.

«Таким образом, в общей сложности потребуется 210 миллионов. Сумма немалая, и мы понимаем, что бюджет не резиновый. Но вопрос загрязнения атмосферы стоит в республике достаточно остро. Речь о нашем с вами здоровье, о здоровье наших детей. Лучше сегодня вложиться в защиту экологии, чем завтра вкладываться в строительство новых онкоцентров», — приводит пресс-служба слова Ишмухаметова.

Отмечается, что депутаты получают от жителей массу жалоб на постоянные выбросы. В связи с этим в регионе была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

«Мы провели консультации с Минэкологии, Башгидрометом, другими профильными ведомствами. Основная проблема упирается в отсутствие постоянного автоматического мониторинга. Ручные замеры бесполезны. Выброс к моменту их проведения уже перемещается, и доказать, кто именно его произвел, невозможно. Тем более что многие выбросы происходят ночью. Нужны автоматические станции, которые 24 часа в сутки фиксируют полный набор загрязняющих веществ и главное — источник выброса», — сообщил Ишмухаметов.

Сообщается, что финансирование установки станций мониторинга воздуха может происходить не только за счет средств бюджета, но и за счет крупных промышленных предприятий.

«Они — потенциально основные загрязнители атмосферы. Бизнес должен нести социальную ответственность. Если удастся достичь соответствующих договоренностей, то и бюджетных средств в итоге потребуется меньше», — приводит пресс-служба слова Ишмухаметова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать систему наблюдения за состоянием воздуха.