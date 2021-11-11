Москва, 11 ноября 2021, 09:22 — REGNUM В Москве в районе Чертаново Центральное будет проведена модернизация кордодрома, сообщил 11 ноября мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Сейчас любители авиамодельного спорта используют для запусков поляну на опушке Битцевского леса.
«В 2022 году мы проведем модернизацию кордодрома в Чертаново Центральном. Создадим профессиональные площадки для запуска моделей, поставим некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновим расположенные рядом спортивные и детские площадки», — написал Собянин.
Мэр рассчитывает, что такая работа не займёт много времени, поэтому уже через год на кордодроме будут проходить соревнования по автомодельному спорту.