Саратов, , 09:19 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 645 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 647 жителей. Обновленные данные по состоянию на 11 ноября опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 145 пациентов, с признаками ОРВИ — 493 человека, у семи пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 4275 пациентов, на амбулаторном — 6209 человек.

За время пандемии по состоянию на 11 ноября в регионе зарегистрировали 108 354 случая заражения. Выздоровели всего 94 207 человек, из них за сутки — 513 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 325 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 219 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что в регионе наметилась стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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