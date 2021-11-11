Москва, 11 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Москве управление Росреестра присвоило кадастровые номера 150 новым жилым домам, построенных за весь период реализации программы реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, 42% от общего количества новостроек по реновации получили кадастровые номера с начала 2021 года.

Постановка домов на кадастровый учет происходит своевременно, после проверок всех необходимых документов. Наибольшее количество домов получили свои паспорта в СВАО, ЗАО и САО столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 10 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию 69 новостроек площадью 950,8 тыс. кв. метров жилья по реновации.

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