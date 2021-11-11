Вашингтон, 11 ноября 2021, 09:17 — REGNUM Ключевыми темами для обсуждения в рамках переговоров Вашингтона с Киевом является борьба с коррупцией и проведение дальнейших реформ на Украине, сообщается на сайте Госдепа.
По словам Блинкена, Вашингтон намерен поддерживать ключевые усилия реформаторов в украинском правительстве и энергичном гражданском обществе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне состоялись переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Читайте также: В Вашингтоне состоялись переговоры между представителями США и Украины