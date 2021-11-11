Вашингтон, 11 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Ключевыми темами для обсуждения в рамках переговоров Вашингтона с Киевом является борьба с коррупцией и проведение дальнейших реформ на Украине, сообщается на сайте Госдепа.

Loren Здание Госдепа США

«Еще одна ключевая тема комиссии по стратегическому партнерству — продолжающиеся и амбициозные усилия Украины по укреплению демократии и борьбе с коррупцией», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Блинкена, Вашингтон намерен поддерживать ключевые усилия реформаторов в украинском правительстве и энергичном гражданском обществе.

«Мы продолжим реформу с целью «деолигархизации» Украины. Мы хотим, чтобы никакие личные интересы не влияли на украинскую политику, украинскую экономику, украинское общество», — в свою очередь заявил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне состоялись переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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