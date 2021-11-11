Ярославль, , 09:17 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков обратился к подрядчикам, выполняющим муниципальный заказ. Он предупредил их, что за срыв сроков будут штрафы, а некачественная работа не пройдёт приёмку. Пост чиновник разместил на своём канале в Telegram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт двора в Ярославле в ноябре Телеграм-канал Владимира Волкова

Волков написал, что если проблемы подрядчика объективны — мэрия всегда готова пойти навстречу.

«Но бывают случаи, когда подрядчик не может внятно объяснить, почему срываются сроки. Задаешь вопросы — руководитель подрядной организации просто молчит или разводит руками. Детский сад какой-то. Хочу всем нынешним и будущим подрядчикам, выполняющим муниципальный заказ, послать однозначный сигнал. В договорах прописаны штрафные санкции за срыв сроков исполнения контракта. Эти санкции будут применены автоматически. Поэтому, участвуя в конкурсах, трезво оценивайте свои силы и возможности», — написал мэр.

Ещё мэр отметил, что лично осматривает объекты после работы подрядчиков.

«Я всегда перед приемкой лично осматриваю объекты. Поэтому халтура не пройдет», — предупредил мэр.

Указал чиновник и на то, что возможно придётся провести «несколько показательных процессов, чтобы привести в чувство руководителей подрядных организаций». О каких именно подрядчиках идёт речь, мэр не уточнил.

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