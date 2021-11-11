Ярославль, 11 ноября 2021, 09:17 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков обратился к подрядчикам, выполняющим муниципальный заказ. Он предупредил их, что за срыв сроков будут штрафы, а некачественная работа не пройдёт приёмку. Пост чиновник разместил на своём канале в Telegram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Волков написал, что если проблемы подрядчика объективны — мэрия всегда готова пойти навстречу.
Ещё мэр отметил, что лично осматривает объекты после работы подрядчиков.
Указал чиновник и на то, что возможно придётся провести «несколько показательных процессов, чтобы привести в чувство руководителей подрядных организаций». О каких именно подрядчиках идёт речь, мэр не уточнил.
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