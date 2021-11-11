Абакан, , 09:15 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявили 205 носителей коронавируса, выздоровел 741 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в республиканском правительстве.

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В том числе в Абакане подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом, в Черногорске — 31, в Саяногорске — 12.

С начала 2021 года в регионе COVID-19 диагностировали у 28 702 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в регионе выявили 213 носителей коронавируса.

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