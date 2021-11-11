Вашингтон, 11 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты остаются привержены независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины, которая является нерушимой, и намерены сохранять режим санкций в отношении России для поддержки Киева. Об этом заявлено в совместной американо-украинской хартии о двустороннем стратегическом партнёрстве, которая была принята 10 ноября по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США и Украина

«Хартия стратегического партнёрства между США и Украиной, которую мы с министром иностранных дел подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — прокомментировал Блинкен, слова которого приводятся на сайте Госдепа.

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Госсекретарь добавил, что эта позиция не изменится и США продолжат поддерживать Украину. Он также заявил, что Вашингтон обеспокоен «сообщениями о необычной военной активности России вблизи Украины».

«Мы очень внимательно следим за регионом, как мы всегда это делаем, мы также будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнёрами по этому вопросу», — добавил он.

В хартии утверждается, что США «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.

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«США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом заявила, что США и ЕС выступают в поддержку территориальной целостности Украины.