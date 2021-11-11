Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Екатеринбуржцы не могут вылететь домой из Хургады из-за поломки самолета. Свой рейс они ожидают уже сутки. Об этом сообщает портал E1.RU.

Самолет с туристами должен был вылететь в Екатеринбург 10 ноября. Однако туристы до сих пор находятся на египетском курорте и не могут попасть на Родину.

Вылет откладывали несколько раз. А после и вовсе сообщили, что самолет, на котором они должны были вылететь в Екатеринбург, сломан. Туристов временно разместили в отелях. В аэропорту «Кольцово» прибытие туристов ожидают в 12:55 (мск).