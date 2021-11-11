Джакарта, , 09:14 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила целых 17 провинций Индонезии, в которых наблюдается тенденция к снижению показателей вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 1 по 7 ноября среди пожилого населения наблюдалась тенденция к снижению количества введенных доз вакцины, которую мы наблюдали в 17 провинциях», — говорится в заявлении ВОЗ.

По данным ВОЗ, в 19 провинциях Индонезии оставалось 60% пожилых людей, не прошедших вакцинацию.

По состоянию на 10 ноября только 9 261 653 пожилых человека в стране получили первую инъекцию вакцины от коронавируса. Между тем, 5,7 млн пожилых людей прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что опасается попадания в Индонезию штамма коронавируса AY.4.2, который уже обнаружен в Сингапуре и Малайзии.

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