Ульяновск, 11 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области запретят продавать алкоголь в День знаний, даже он отмечается не 1 сентября, и при проведении «Последних звонков». Данное решение поддержали депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

Законопроектом вносятся уточнения в части розничной продажи алкогольной продукции при проведении массовых праздничных мероприятий. Корректируются формулировки, связанные со школьными праздниками: вместо конкретных дат, указанных в действующем законе, предлагается оставить их наименования. Это касается выпускных вечеров, начала учебного года и «Последнего звонка».

Депутаты поясняют, что в настоящее время запрещена продажа алкоголя 25 мая, когда отмечается «Последний звонок», и 1 сентября, когда празднуется День знаний и начало нового учебного года.

«По факту эти даты зачастую варьировались. «Последний звонок» проводится в третьей декаде мая, выпускные вечера — в июне, а начало учебного года отмечается 1 сентября или в следующий за ним рабочий день (если выпадает на выходной)», — поясняется в сообщении.

Таким образом, с 1 марта 2022 года в Ульяновской области запретят продавать алкоголь во время проведения единых дней выпускных вечеров, «Последних звонков» и Дня знаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе алкогольную продукцию также запрещают продавать в День защиты детей (1 июня), День России (12 июня) и День семейного общения (12 сентября).