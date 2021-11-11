Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга вечером 10 ноября остались без света. Причиной стало повреждение кабельной линии, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Электричества лишились горожане, которые проживают в квадрате улиц Бебеля-Готвальда-Черепанова. Света в их домах не было около часа. Энергетики незамедлительно прибыли на место аварии и восстановили электроснабжение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что возможной причиной отключения электричества стал пожар на улице Труда. Однако данные об этом не подтвердились.