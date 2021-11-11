Афины , , 09:12 — REGNUM Греция подтвердила 7105 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 10 ноября. Сутками ранее сообщалось про 8613 случаев.

Греция Xinhuanet.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

С начала пандемии в Греции было подтверждено 808 297 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 70 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 493.

В общей сложности 489 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 82,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализированы 429 ковид-пациентов.