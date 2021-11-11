Хабаровск, , 09:09 — REGNUM Снегопад в Хабаровском крае стал причиной отключения электричества в пяти населённых пунктах. Проблемы с электроснабжением возникли в Бикинском, Комсомольском, Амурском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Снегопад Константин Еремин © ИА Красная Весна

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Из-за снегопада закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Перенесены несколько региональных авиарейсов. Продолжают действовать ограничения на дорогах края. Прекращены рейсы междугородних автобусов по направлениям Хабаровск — Лидога — Ванино, Николаевск-на-Амуре — п. Озерпах, с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре — п. Солнечный — п. Горный и Хабаровск — Биробиджан. Трассы чистят 14 бригад дорожной службы, 24 человека и 18 единиц техники.

По прогнозам синоптиков неблагоприятная погодная ситуация сохраниться в Хабаровском крае 12 ноября. Метеорологи обещают мокрый снег, сильный ветер и гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровска из-за гололёда массово обращались в травмпункт. Город покрылся льдом в ночь с 8 на 9 ноября. «Глазированными» стали не только дороги и тротуары, но и автомобили. В связи со сложной дорожной ситуацией таксисты подняли цены на свои услуги в три раза.