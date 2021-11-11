Глендейл, США, , 09:08 — REGNUM Российский нападающий Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд результативности в «Миннесоте Уайлд». Об этом 11 ноября сообщает ИА REGNUM.

Кирилл Капризов Khl.ru

Капризов забросил шайбу в матче с «Аризоной Койотс». Для него этот гол стал 30-м за «Миннесоту», всего он провёл за команду 67 матчей.

Капризов смог достичь данного показателя быстрее всех в истории клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику, которому для этого потребовалось 93 матча.

Напомним, Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 27 шайб, и получил приз лучшему новичку «Колдер Трофи». В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей, в которых забил три гола.

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