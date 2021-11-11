Прага, 11 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Глава чешской либерально-консервативной партии «Традиция. Ответственность. Процветание — 09» (ТОП-09) Маркета Пекарова-Адамова избрана спикером палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Об этом 10 ноября законодательный орган сообщил на своем сайте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

За нее проголосовали 102 из 194 законодателей, которые присутствовали в зале заседаний. Кандидатуру Пекаровой-Адамовой на пост спикера палаты депутатов выдвинули после достижения соглашения между лидерами двух либеральных партийных коалиций, победивших на недавних парламентских выборах в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября издание Mladá fronta DNES распространило информацию о том, что в Чехии появятся три новых министерства — по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям.