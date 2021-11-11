Спикером нижней палаты парламента Чехии стала Маркета Пекарова-Адамова
Прага, 11 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Глава чешской либерально-консервативной партии «Традиция. Ответственность. Процветание — 09» (ТОП-09) Маркета Пекарова-Адамова избрана спикером палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Об этом 10 ноября законодательный орган сообщил на своем сайте.
За нее проголосовали 102 из 194 законодателей, которые присутствовали в зале заседаний. Кандидатуру Пекаровой-Адамовой на пост спикера палаты депутатов выдвинули после достижения соглашения между лидерами двух либеральных партийных коалиций, победивших на недавних парламентских выборах в республике.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября издание Mladá fronta DNES распространило информацию о том, что в Чехии появятся три новых министерства — по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям.