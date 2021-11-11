Сеул, , 09:07 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в сентябре 2021 года составил 3,51 квадрлн вон (~$2,96 трлн), что на 17,4 трлн вон (~$14,7 млрд) или 0,5% больше по сравнению с августом текущего года. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Деньги Pixabay.com

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 12,8%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.