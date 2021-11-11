Москва, 11 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев объём торговли между Москвой и странами-участницами БРИКС составил 42,1 млрд долларов, сообщил 11 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экспорт

По отношению к тому же периоду в 2020 году рост составил 27,9%, к восьми месяцам 2019 года — 12,5%.

«Торговля Москвы со странами блока достаточно сбалансированная — на экспорт в страны БРИКС приходится около 20 млрд долларов, на импорт — порядка 22 млрд долларов», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра пояснил, что основной объём торговли, 38,93 млрд долларов или 92,5%, приходится на Китай. На втором месте Индия — 6% или 2,52 млрд долларов. Объём торговли Москвы и Бразилии составил 0,46 млрд долларов или 1,1% в структуре товарооборота со странами БРИКС. На последнем месте ЮАР — 0,5% или 0,2 млрд долларов.