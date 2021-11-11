Тирана, 11 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Посол США в Албании Юри Ким 10 ноября заявила, что Соединенные Штаты прервут отношения с Демократической партией Албании, если ее вновь возглавит Сали Бериша, объявленный госсекретарем США персоной нон грата за причастность к крупным коррупционным схемам.

Antje Wildgrube Сали Бериша

В интервью для самого крупного телевизионного канала страны Top Channel американский дипломат заявила, что не может представить себе такого сценария, когда ее преемники пойдут пить кофе в дружеской обстановке с человеком, которого США объявили крупным коррупционером, поскольку такая политика проводится США по всему миру.

На вопрос о том, поддерживают ли США Демократическую партию Албании, Ким ответила, что политик был законным образом избран на пост главы этой партии и США продолжат сотрудничество с ним в таком качестве.

Вечером 10 ноября Сали Бериша заявил о намерении вновь возглавить Демократическую партию, из которой он был исключен после провозглашения его персоной нон грата в США, а также занять пост премьер-министра. Ему уже удалось получить поддержку 4200 членов Демократической партии и расколоть эту партию на два лагеря.