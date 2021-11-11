Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор бывшему директору регионального управления капстроительства Александру Вайдурову, обвиняемого в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Кирилл Кухмарь. Озеро Манжерок © Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ»

По данным следствия, в 2015—2018 годы первый зампред правительства республики вместе с обвиняемым, а также гендиректором Агентства по ипотечному кредитованию республики Михаилом Карпенко организовали строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок». При этом чиновник незаконно обеспечил победу агентства в аукционе на проведение работ.

«На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на расчётный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В результате совершённого преступления республике был нанесён крупный материальный ущерб. Уголовное дело против Вайдурова было возбуждено по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». При этом обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело выделили в отдельное производство.

10 ноября Горно-Алтайский городской суд признал экс-директора управления капстроительства виновным, приговорив его к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, с Вайдурова и Карпенко, ранее осужденного на 5 лет колонии, взыскано 136,7 млн рублей.

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