Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Уровень инфляции в Грузии в 2022 году, согласно прогнозу, снизится, но останется на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Инфляция Pixabay.com

«Ранее мы полагали, что инфляция в марте [2022 года] снизится до 6%, но, учитывая, что цены на нефть и на пшеницу продолжают расти, я думаю, что это снижение будет не таким, как мы ожидали раньше», — сказал Гвенетадзе.

Он отметил, что Нацбанк будет ужесточать монетарную политику, чтобы сдержать рост уровня инфляции.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году уровень годовой инфляции с марта не опускался ниже 7%. В октябре он составил 12,8%, что выше показателя 2020 года на 7,9 процентных пункта. В госбюджете на текущий год уровень инфляции принят в размере 3%.

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