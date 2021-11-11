Сеул, 11 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи сделает всё возможное для повышения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного сектора. Об этом 11 ноября в социальных сетях написал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по случаю Дня фермера.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

В частности, он пообещал направить усилия на стабилизацию цен и доходов фермерских хозяйств за счёт прямых субсидий, управления спросом и предложением на сельскохозяйственную продукцию и стимулирования потребления.

Также в рамках подготовки к углеродной нейтральности правительство будет поддерживать создание экологически чистых сельскохозяйственных районов и животноводческих ферм, а также расширять сеть сбыта.

Президент также выразил намерение сделать сельское хозяйство привлекательной для молодого поколения сферой деятельности с достойным доходом.