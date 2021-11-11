Вашингтон, 11 ноября 2021, 08:57 — REGNUM Планы Соединенных Штатов поставлять оружие Украине только усугубят ситуацию в Донбассе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом он прокомментировал подписанную 10 ноября хартию о стратегическом партнёрстве между США и Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, включая поставки летальных средств.
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