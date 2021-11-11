Пенза, , 08:56 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 11 ноября достигло 3798 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 37 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 59 348 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенский государственный университет в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 10 по 23 ноября приостанавил очную деятельность.

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