Самара, , 08:57 — REGNUM Мужчину заподозрили в заведомо ложном сообщении об угрозе уничтожения промышленного здания в Самаре. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Сообщается, что в сентябре 2021 года в отдел полиции города Самары поступила информация об угрозе насильственного разрушения предприятия, расположенного в Кировском районе города.

Прибывшие на место происшествия специалисты предметов, которые бы представляли угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

Отмечается, что стражи порядка установили владельца номера, с которого поступил звонок. Им оказался ранее не судимый житель Самары 1974 года рождения.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.