Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Нефтяные резервы в США увеличились с 30 октября по 5 ноября на 1 млн баррелей и составили 435,1 млн баррелей, 10 ноября сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем аналитики, которых удалось опросить агентству Bloomberg, предполагали, что запасы нефти в стране вырастут на 1,6 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября минэнерго США объявило, что американские запасы нефти выросли на 3,3 млн баррелей с 23 по 29 октября и достигло значения в 434,102 млн баррелей.

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