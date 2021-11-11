Вашингтон, 11 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Нефтяные резервы в США увеличились с 30 октября по 5 ноября на 1 млн баррелей и составили 435,1 млн баррелей, 10 ноября сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем аналитики, которых удалось опросить агентству Bloomberg, предполагали, что запасы нефти в стране вырастут на 1,6 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября минэнерго США объявило, что американские запасы нефти выросли на 3,3 млн баррелей с 23 по 29 октября и достигло значения в 434,102 млн баррелей.