Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве 11 ноября ожидается повышение температуры, сообщает центр погоды «Фобос».

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Сегодня в теплом секторе циклона осадки ослабеют и перейдут в смешанную фазу, а западно-восточный перенос атлантического воздуха станет причиной оттепели», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.