Москва, 11 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Москве при департаменте финансов создан молодёжный общественный совет. Он начнет работать на постоянной основе, а каждые три года состав будет обновляться, сообщается на портале мэра столицы.

A.Savin Здание правительства Москвы (мэрия)

В совет вошли 15 студентов — это начинающие финансисты из ведущих экономических вузов Москвы. Они смогут поучаствовать в работе департамента и реализовать идеи по повышению финансовой и грамотности горожан.

Члены молодежного совета познакомиться с организацией бюджетного процесса в столице, поучаствовать в управлении городскими финансами и сформировать предложения по совершенствованию работы департамента финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы от упрощенной системы налогообложения войдут в 2021 году в тройку основных источников поступлений средств в бюджет Москвы.

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