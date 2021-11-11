Пермь, 11 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2021 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 3%. На 100 тыс. населения приходится 70,3 факта ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Прикамье по заболеваемости ВИЧ по-прежнему входит в число высокопораженных инфекцией российских регионов. Эпидемически неблагополучными территориями Пермского края по распространенности ВИЧ-инфекции названы Краснокамск, Березники и Усольский район, Кизел, Лысьва, Нытвинский район. Пермь занимает восьмое место.

Среди инфицированных пермяков 42,3% заразились половым путём, 8,7% — при внутривенном употреблении наркотических средств, 0,9% — вертикальным путем. В 48% случаев путь передачи ВИЧ-инфекции не установлен.