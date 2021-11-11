Москва, , 08:52 — REGNUM Российские парламентарии заявляют о поддержке Белоруссии в вопросе беженцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвиняет европейские страны в двойных стандартах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось, например, в отношении Турции или Италии. Наоборот. Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей. Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого — бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты?» — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Причина происходящего ― многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока, указал он.

Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты», отметил Володин.

При этом ни Ливия, ни Ирак, ни Сирия не выиграли от международной экспансии Запада, и теперь граждане этих стран вынуждены искать убежища. В этой ситуации, уверен Володин, «правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам».

Спикер Госдумы пообещал поддержку.

«Со своей стороны будем поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов. Позиция руководства страны заслуживает уважения. Чего нельзя сказать о тех, кто своими действиями создал проблему», — отметил Володин.

По его словам, ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с европейскими странами планируется обсуждать на предстоящей сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Вместе с тем ситуация на границе Белоруссии с европейскими странами накаляется.

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