Кишинёв, , 08:50 — REGNUM В Молдавии в течение суток 10 ноября выявили 980 случаев заражения коронавирусом в ходе 6034 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 349 568 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 328 694 человек, в том числе 1325 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2757 пациентов с COVID-19, из которых 277 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8253 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зарегистрировали 60 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1483 заражение коронавирусом в результате проведения 8462 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1378 человек, умерли 47 пациентов с COVID-19.