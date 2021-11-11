Ульяновск, , 08:49 — REGNUM В Ульяновской области продлили налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Димитровград» и «Инза». Они будут действовать в течение всего срока работы площадок. Соответствующее решение принято региональным Законодательным собранием, сообщает пресс-служба областного парламента.

Бизнес Иван Шилов, ИА REGNUM

Речь идёт о налоге на имущество организаций и транспортном налоге. Для резидентов ТОСЭР в Ульяновской области они обнуляются на пять лет. В действующей редакции данные льготы предусмотрены до конца 2021 года, в новом законопроекте их пролонгируют до десяти налоговых периодов — на тот срок, на который созданы ТОСЭР.

Предложенный законопроект принят 10 ноября на очередном заседании областного парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области созданы две территории опережающего социально-экономического развития. В 2017 году запущен ТОСЭР «Димитровград», в 2020 году — ТОСЭР «Инза». По данным депутатов, в 2018—2020 годы на площадке в Димитровграде создано прядка 2,2 тыс. новых рабочих мест, отчисления в региональный бюджет превысили 214 млн рублей.