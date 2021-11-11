Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM В Бурятии учителям школ, чья зарплата снизилась в связи с уменьшением числа учеников, сделают перерасчёт. На эти цели подана бюджетная заявка на сумму около 104 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

По словам главы региона Алексея Цыденова, педагоги не должны терять в зарплате, если они отрабатывают норму в часах, вне зависимости от количества учеников в классе.

Отмечается, что 29 октября закончилась тарификация педагогических работников на 2021−2022 учебный год, в связи с чем произошло изменение нормативов фондов оплаты труда из-за изменения числа учащихся. При этом в школах, где произошёл отток, фонд оплаты труда должен был снизиться.

«По итогам совещания с главой принято решение о том, что при снижении численности контингента фонд оплаты труда не снижается. Перерасчёт оплаты труда педагогам, у кого зарплата все-таки снизилась, будет произведён до конца 2021 года», — добавили в правительстве.

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