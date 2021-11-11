Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Свердловской области адвокат отправится на скамью подсудимых из-за мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе областного СКР.

Суд

Женщина в качестве адвоката оказывала юридическую помощь своей клиентке. Подзащитную обвиняли в незаконном обороте наркотиков, однако та захотела повлиять на судебное решение. Для этого клиентка отдала своему адвокату 200 тысяч рублей. Она была уверена, что защитница передаст деньги следователю полиции, который ведет это дело.

Адвокат уверяла свою подзащитную, что дача взятки в таком случае необходима. Однако деньги она так никому и не передала.

После получения значительной суммы адвоката задержали сотрудники ФСБ. СК России провел ряд мероприятий по сбору и закреплению доказательной базы. Теперь женщину будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»).