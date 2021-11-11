Тирана, , 08:50 — REGNUM Первый президент Албании и бывший премьер-министр страны Сали Бериша вечером 11 ноября провел пресс-конференцию, на которой заявил о своем намерении возглавить Демократическую партию и вновь занять пост премьер-министра. Об этом сообщило албанское оппозиционное новостное агентство Lapsi.

Сали Бериша Antje Wildgrube

Политик представил 4200 подписей в пользу созыва Национального собрания Демократической партии с целью отставки нынешнего лидера партии Люльзима Баши.

Напомним, 19 мая власти США объявили Сали Беришу персоной нон-грата из-за причастности к коррупции. Напомним, в бытность пребывания Сали Бериши у власти он рекламировал финансовые пирамиды. Осенью 2021 года Беришу лишил мандата депутата Демократической партии его собственный протеже Баша, после чего политик мгновенно развернул мощную политическую кампанию в свою поддержку, расколол Демократическую партию и подал в суд на государственного секретаря США за клевету.

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