Москва, , 08:46 — REGNUM Среди регионов России больше всего пациентов, которые попали в больницы с коронавирусной инфекцией, но были ранее вакцинированы, лидирует Московская область. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого РБК среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов.

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В Подмосковье этот показатель составляет 18%. При этом число умерших среди привитых граждан в регионе — менее 1%. Отмечается, что у большинства скончавшихся были диагностированы хронические заболевания.

Так, в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе доля вакцинированных пациентов, попавших в больницу, составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях — 10%. Порядка 8−10% прошедших вакцинацию от коронавируса оказались на больничных койках в Санкт-Петербурге, 5−7% — в Башкирии, не более 5−7% — в Калужской области.

В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе, согласно опросу, прививку делали не более 1% госпитализированных. При этом в Кировской области зарегистрировали 3% вакцинированных среди тех, кто остаётся в стационарах. Медики заявили, что подавляющее большинство из них болели в лёгкой или среднетяжёлой форме.

Добавим, что данные для опроса издания не предоставили 20 из 85 российских регионов. В Северной Осетии и Хакасии сообщили, что не ведут учёт числа привитых среди госпитализированных.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 80% людей, говорящих, что они прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V», однако заболевших новым заболеванием в тяжёлой форме, купили поддельный сертификат.

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В конце октября главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш сообщала, что в Московской области среди находящихся в реанимациях пациентов с COVID-19 нет ни одного, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.