Вашингтон, 11 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в пятницу, 12 ноября, проведёт переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Отмечается, что стороны намерены обсудить в том числе вопросы региональной стабильности, оборонного сотрудничества, а также здравоохранения, борьбы с терроризмом и изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне состоялись переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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