Сеул, 11 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 ноября составил $18,3 млрд, что на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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По их словам, экспорт полупроводниковой продукции вырос на 45,3%, нефтепродуктов — на 81,5%, стали — на 39,8%, автомобилей — на 6,3%. Однако экспорт устройств беспроводной связи сократился на 10%, судов — на 60,7%.

Поставки в Китай выросли на 34,9%, в США — на 20,8%, ЕС — на 26,2%.

Импорт в первые десять дней также вырос на 59%, до $21,2 млрд.

Импорт нефти увеличился на 158,7%, газа — на 240,5%, нефтепродуктов — на 158,1%, угля — на 98%.

Поставки из Китая выросли на 40%, из США — на 102,8%, из Австралии — 142,7%, из Саудовской Аравии — на 229,9%, из России — на 124,7%.

Торговый дефицит составил $2,98 млрд.