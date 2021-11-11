Уфа, 11 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Скоростной режим меняется на участке трассы «Уфа — Аэропорт». Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Дорожные камеры

Сообщается, что изменения скоростного режима произошли из-за закрытия разворота на автотрассе «Уфа — Аэропорт» около пересечения с Дёмским шоссе.

«В связи с закрытием разворота на автодороге «Уфа — Аэропорт» вблизи пересечения с Дёмским шоссе меняется скоростной режим на участке от остановки общественного транспорта «Школьная» до остановки «Кооперативная поляна». Теперь ограничение скорости движения будет составлять 60 км/ч вместо прежних 40 км/ч», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшее время на этом участке будут демонтированы дорожные знаки и внесены изменения в режим работы системы автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения.